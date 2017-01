Automobilist gewond door botsing tegen verkeersbord in Alkmaar

ALKMAAR - Een automobilist is maandagochtend gewond geraakt doordat hij tegen een verkeersbord aanbotste op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar.

Door Milo Lambers - 23-1-2017, 8:48 (Update 23-1-2017, 8:48)

De automobilist kwam uit de richting van Oudorp. De auto is door het gras in de middenberm aan de overkant van de weg tot stil stand gekomen tegen een verkeersbord. Er werd een traumahelikoper opgeroepen, maar deze werd later afgezegd.

Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog geen uitspraken doen over de oorzaak van het ongeluk. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeluk.