Grote zoektocht naar te water geraakt persoon in Sint Pancras

SINT PANCRAS - De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag in de Gedempte Veert gezocht naar een persoon die te water zou zijn geraakt. Er werd niemand aangetroffen.

De brandweer rukte uit voor een melding van een te water geraakt persoon. Ter plaatse werd in het gras langs het water een kinderfiets gevonden waar het licht nog van aanstond. Een duikploeg van de brandweer werd ingezet. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd uiteindelijk afgemeld.

Het hele meer is nagekeken, maar er is niemand aangetroffen. Uiteindelijk is de zoekactie gestaakt en heeft de politie de fiets voor onderzoek meegenomen.