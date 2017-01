Oude tijden herleven bij reünie in Club B3

LANGEDIJK - Het moeten legendarische avonden zijn geweest in De Koog in Zuid-Scharwoude en het Jeugdhuis in Sint Pancras. Decennia oude foto’s tonen wild feestende jongeren in vaak volle zalen.

Door Sophie Kuitems - 22-1-2017, 22:54 (Update 22-1-2017, 22:54)

De 18-jarige Sophie Schotten uit Zuid-Scharwoude hoopt dat die tijden herleven op de avond van 28 januari.

De gymnasiumscholiere organiseert een reünie voor iedereen die voetstappen heeft liggen in De Koog of het Jeugdhuis. Dat gaat gebeuren in Club B3, het jongerencentrum aan het Beverplein dat nu ruim een jaar draait. Sinds drie...