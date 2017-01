Man mishandeld en beroofd na avond stappen in Alkmaar

ANP

ALKMAAR - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag op straat mishandeld beroofd na een avond stappen in Alkmaar. Hij moest onder bedreiging al zijn geld afstaan aan twee mannen.

Door Internetredactie - 22-1-2017, 12:01 (Update 22-1-2017, 12:04)

Hij was met hen opgetrokken na het uitgaan. Ze moesten in dezelfde richting naar huis. Uiteindelijk viel de sfeer om en werd het slachtoffer mishandeld en beroofd.

De daders zijn daarna gevlucht. De politie is naar hen op zoek.