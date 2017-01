Man gaat roze kunstpaard te lijf met zaag in Egmond aan Zee

Foto: Maarten vd Molen

EGMOND AAN ZEE - Een man wilde zondagochtend het kunstpaard aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan Zee te lijf gaan met een decoupeerzaag. Het beeld was eerder dit weekend al volledig roze geverfd door vandalen.

Door Internetredactie - 22-1-2017, 9:37 (Update 22-1-2017, 9:39)

De politie heeft de man met de zaag op tijd kunnen tegenhouden. De dader is aangehouden voor vernieling. Het is nog niet duidelijk of de aanvaller ook verantwoordelijk is voor het roze verven van het beeld.

Het van oorsprong witte kunstpaard maakt deel uit van de Paardenparade, een beeldenroute door de regio. Het beeld is al eerder toegetakeld door vandalen. Vorig jaar juli werden er gekleurde lijnen, Nederlandse vlaggetjes en een uil op het paard getekend.

En eerder deze maand werd het beeld beklad met zwarte en roze graffiti. Volgens NH Nieuws was het beeld weer helemaal schoongemaakt. Maar zaterdag bleek het paard weer helemaal roze te zijn geverfd. Het heeft de gemeente al bijna 2000 euro gekost om het beeld steeds schoon te maken.