Weer meldingen over bultrug bij Egmond aan Zee

Foto: DNP.NU/Bastiaan Schuit

EGMOND - Ook zaterdag zijn er meldingen binnengekomen over een bultrug voor de Nederlandse kust. De eerste melding, op de site waarneming.nl, was eind van de ochtend voor de kust van Egmond aan Zee. Een tweede werd anderhalf uur later gedaan, iets ten zuiden van de eerste locatie. Vrijdag verschenen al enkele foto's en filmpjes van een bultrug in de Noordzee.

Het komt de laatste jaren vaker voor dat bultruggen, die horen tot de baleinwalvissen, worden waargenomen bij de kust, maar heel regelmatig gebeurt dat niet. Vorig jaar oktober hield een meterslange bultrug zich een tijdje op in de haven van Vlissingen. In 2012 strandde bultrug Johannes/Johanna op een eilandje bij Texel. Bij een stranding van een walvisachtige treedt sinds een aantal jaren in ons land overigens een speciaal protocol in werking.

In 2003 werd voor de Nederlandse kust voor het eerst een bultrug gezien. Een volwassen exemplaar kan 12 tot 15 meter lang worden.