Noordhollands Dagblad nieuwe mediapartner AZ

Ferdy Demmers, directeur Holland Media Combinatie en Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - AZ heeft een akkoord bereikt met Noordhollands Dagblad over een mediapartnerschap tot medio 2019. Zaterdag werd getekend voor de samenwerking in het AZ-stadion.

Door Frank van der Molen - 21-1-2017, 16:43 (Update 21-1-2017, 16:56)

Adjunct-hoofdredacteur Gerben van ’t Hek noemt het partnerschap een logische samenwerking: „AZ en het Noordhollands Dagblad zijn twee A-merken in hetzelfde gebied, we zien AZ dan ook als logische partner. We zijn erg blij met deze samenwerking. We zullen AZ, zoals we dat al deden, journalistiek onafhankelijk blijven volgen.”

Om het mediapartnerschap kracht bij te zetten, biedt het Noordhollands Dagblad alle AZ-fans een kenningsmakingscadeau. De supporters van de Alkmaarders kunnen via nhd.nl/az een gratis proefabonnement bestellen, waardoor zij vier weken de zaterdagkrant en de maandagse krant inclusief sportkatern op de mat krijgen. Daarnaast krijgen zij de hele week gratis toegang tot de digitale krant.

