Auto uitgebrand in Oudorp

OUDORP - Een auto, geparkeerd aan de Mercuriusstraat in Oudorp, is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 05.15 uur in vlammen op gegaan.

De BMW kon niet meer gered worden door de brandweer en brandde volledig uit.

Ook een nabij geparkeerde auto liep enige schade op, voordat deze weggehaald kon worden door een bewoonster.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. De politie doet zaterdag forensisch onderzoek naar het incident.