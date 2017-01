Vrouw gewond bij steekincident in Alkmaar

ALKMAAR - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekincident in een flat (Noordertogt) aan de van de Veldelaan in Alkmaar.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Na het steekincident zou er een man zijn aangehouden. Hij zit vast op het politiebureau voor verhoor. Het is niet bekend wat de relatie tussen de dader en het slachtoffer is.

De politie heeft de zaak in onderzoek.