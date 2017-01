Boze brief Langedijk over vlieghinder Schiphol

LANGEDIJK - Het college van Langedijk stuurt een boze brief naar de Omgevingsraad Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN). Sinds eind mei 2015 loopt de route bij landingen op de Polderbaan over de dorpskernen van Langedijk. ,,Wekelijks krijgen wij als gemeente signalen en klachten binnen. Daarom schrijven we in onze brief: los dit probleem op!’’, aldus wethouder Bert Fintelman.

Door Arie Bergwerff - 20-1-2017, 20:17 (Update 20-1-2017, 20:29)

De LVLN besloot in de lente van 2015 de verkorte aanvliegroute (ARTIP2C) in de nachtelijke uren niet meer te gebruiken. De vliegtuigen werden vanaf dat moment geleid over een route (STIP3B), die pal over de Langedijker kernen loopt. Dat was direct ook het moment dat de klachten bij de gemeente binnenkwamen.

,,We zijn niet zo dat we direct maar aan het klagen slaan maar we krijgen wekelijks signalen door’’, aldus Fintelman. Ook hij wordt regelmatig wakker van het vliegtuiglawaai. ,,De vliegtuigen maken komend vanaf zee een bocht. Dat betekent afremmende motoren en voor ons in Langedijk extra overlast.’’

,,Er is ons eertijds gezegd dat het een tijdelijke verandering van de vastgestelde route was. Het zou een jaar duren, het was een verandering om veiligheidsredenen en het had te maken met ICT-problemen. Er zou voor ons sprake zijn van aanvaardbare hinder’’, aldus Fintelman. ,,Nu horen we dat het nog minimaal tot 2018 kan gaan duren. En denken wij nu, in alle redelijkheid en nuchterheid: komt van uitstel geen afstel?’’

Dus gaat er nu een brief uit. De gemeente dringt er ’met klem’ bij de luchtverkeersleiders op aan dat er spoedig een oplossing gevonden wordt voor deze routeproblemen, zodat niet meer structureel over Langedijk wordt gevlogen. De LVNL krijgt ook mee dat in de tussentijd, wanneer het ’s nachts rustig is, wellicht toch weer de oude route is te gebruiken. ’Die is dan ons inziens veilig, korter en vermijd de bebouwde kommen’.

Bewoners kunnen met klachten terecht bij het Bewoners Aanspraakpunt Schiphol (BAS). Langedijkers hebben echter het gevoel dat hun klachten bij de vele andere klachten op de grote hoop terechtkomen. De wethouder zegt, wat het dossier Schiphol betreft, best wat directer invloed te willen hebben. ,,We laten op dit moment onze stem horen via Alkmaar en via Castricum. Met deze brief richten we ons nu rechtsstreeks tot Schiphol.’’