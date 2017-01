’Kluuntocht’ langs schaatsexposities in Limmen

LIMMEN - Schaatsen op natuurijs is nog steeds lastig, maar schaatsliefhebbers kunnen vandaag een ’kluuntocht’ maken tussen de Oude School (Oud Limmen en muziekvereniging Excelsior), de protestantse kerk en de Hortus Bulborum in Limmen.

Daar staat vandaag tussen vier en acht uur alles in het teken van de schaatssport. Daaronder natuurlijk de Elfstedentocht, maar ook aan het schaatsen op de Weissensee, de Limmer Die en de ijsbanen van Castricum, Heiloo, Akersloot en Uitgeest. Dat gebeurt via foto’s, filmopnamen en allerhande voorwerpen die met ijspret te maken hebben. Daaronder honderd soorten schaatsen, schaatskleding, sleden et cetera. En niet te vergeten: de Elfstedenkruisjes van Limmers, met hun portret erbij.

De organistoren willen met dit festijn de Museale Hoek (Zuidkerkenlaan / Schoolweg) op de kaart zetten door gezamenlijk een sport te belichten die bij velen leeft. Voor de kinderen is een speurtocht uitgezet. Het parcours is feestelijk verlicht en Excelsior zorgt op verschillende plekken langs de route voor live muziek.

De toegang is gratis. De stempelkaarten voor de consumpties zijn verkrijgbaar bij Oud Limmen of in Ons Huis aan de Zuidkerkenlaan.