Walvis zwemt voor kust Egmond aan Zee

Foto: DNP.NU/Bastiaan Schuit Bekijk Fotoserie

EGMOND AAN ZEE - Vanaf het strand op Egmond aan Zee is vrijdagmiddag een grote walvis gezien. Het gaat waarschijnlijk om een bultrug.

Een bultrug is een zeezoogdier van veertien á zestien meter. Vaak wegen ze tussen de 25 en 30 ton. Bultruggen komen vooral voor in de Atlantische en Grote Oceaan en in de Noordelijke IJszee.

De laatste jaren komen de beesten vaker voor in Nederland. Eind 2012 spoelde er een walvis aan op het onbewoonde eiland Razende Bol tussen Texel en Den Helder. De walvis werd Johannes genoemd.