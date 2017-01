Iet, wiet, wak... weg bij de Nauertogt

KOEDIJK - Wie dezer dagen wil schaatsen op natuurijs hoeft niet helemaal naar Friesland, maar vindt genoeg plekken in Noord-Holland waar het ijs stevig genoeg is voor een ritje.

Cees Damiaans uit Noord-Scharwoude fotografeerde vrijdagochtend in het veld langs Nauertogt achter Koedijk en zag een enthousiaste schaatser rijden... en ondergaan.

Windwakken in het gebied waar veel vogels vertoeven zorgen voor onverwachte obstakels in het ijs. Gelukkig voor de schaatser was het water ondiep en kon hij zelf uit het water komen, waarna hij op de oever hij is opgevangen door enkele mensen die dit zagen gebeuren. Het gaat verder goed met de schaatser.

Het leverde wel een vrolijke variant op van een aftelversje: iet wiet wak... weg.