’Bloeiende berm is mooier’

JJFoto.NL/Jsn Jong De calamiteitenstrook op de Oosttangent uit 2013 langs het bos de Waarderhout.

HEERHUGOWAARD - Voor zover bekend ligt hij nergens anders in Nederland dan in Heerhugowaard: de calamiteitenstrook. Een brede middenberm van beton die is gereserveerd voor ambulance, brandweerwagens en politie als de gewone weg verstopt is met verkeer.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 10:14 (Update 20-1-2017, 10:26)

Een deel van de Westtangent is er mee uitgerust en later een flink stuk van de Oosttangent, met een opvallend sereen aandoend deel pal langs de Waarderhout.

Afscheidingsrand

De calamiteitenstrook is ooit bedacht om te voorkomen dat automobilisten elkaar zouden gaan inhalen, vertelt gemeentevoorlichter Hans Jansen. Aanvankelijk...