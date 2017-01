Parkeerbeleid: alles blijft bij het oude in het centrum van Alkmaar

ALKMAAR - Geen 1200, maar gewoon weer 1600 bewonersvergunningen voor het parkeren in de binnenstad. Geen andere criteria voor bedrijven. Centrumbewoners met een combinatievergunning blijven toegang houden tot alle gemeentelijke parkeergarages.

Door Rob Bakkerr.bakker@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 0:19 (Update 20-1-2017, 0:19)

Kortom: alle wijzigingen in het parkeerbeleid die het college eind vorig jaar afkondigde, en een storm van protesten in de binnenstad veroorzaakten, zijn al weer teruggedraaid. De gemeenteraadsleden werden daar woensdagavond per memo van op de hoogte gesteld. Daarmee voorkwam verantwoordelijk wethouder Elly Konijn (D66) een avondje prijsschieten in de donderdag...