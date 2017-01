Kap in Schoorlse bos pas over twee jaar

BERGEN - Staatsbosbeheer begint niet eerder dan over twee jaar met de kap van zo’n 96 hectare bos in de Schoorlse Duinen. Maar eventuele hoop bij de tegenstanders werd snel gesmoord: ,,Eventuele bezwaren tegen die kap zullen vrijwel zeker geen kans maken.’’

Door Matthie Bergman - 20-1-2017, 0:02 (Update 20-1-2017, 0:02)

Dit bleek tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Bergen, waarbij niet alleen tegenstanders van de kap aanwezig waren, maar ook een woordvoerster van de provincie en een boswachter van Staatsbosbeheer.

Tegenstandster Joke Volkers ziet geen heil in de plannen: ,,Het is een grootschalig, onomkeerbaar experiment van levend naar dood bos.’’ Zij hekelde opnieuw het ontbreken van samenspraak met de omwonenden over deze drastische plannen: ,,Wij voelen ons daardoor misleid en menen dat het vertrouwen van het volk is geschaad.’’

De petitie van de Stichting tot Behoud van het Schoorls- en Noord-Kennmer Duingebied in oprichting heeft dan ook al veertienduizend handtekeningen vergaard.

Doel van de stichting is dat er een nieuw plan komt, waarbij wel alle partijen worden betrokken. In aanloop daarheen zouden de werkzaamheden die nu al plaatshebben per direct moeten worden stilgelegd.

’Weinig kans’

Een woordvoerster van de provincie gaf de actievoerders echter weinig kans: ,,Op dit moment heeft het plaggen plaats. Dat zijn werkzaamheden, waartoe het Rijk al in 2015 heeft beslist. Ook de plannen voor de kap van de bossen zijn in het kader van het Europese Natura 2000-beleid vastgesteld. Ze komen in februari ter inzage te liggen, maar eventuele bezwaren hebben geen opschortende werking. Die bezwaren maken mijns inziens bovendien weinig kans, omdat het beheerplan netjes volgens de wet is opgesteld door de beste landelijke en internationale deskundigen.’’

Zij wees er nog wel op, dat Staatsbosbeheer zelf weinig of niets aan de plannen kan doen omdat die door Rijk en provincie zijn vastgesteld. ,,Staatsbosbeheer is slechts de uitvoerder.’’

Boswachter Laurens Bonenkamp hield niettemin een gloedvol betoog voor de plannen die volgens hem het gebied voor verdroging behoeden en die de biodiversiteit ten goede komen.