Onderweg: Komt wat komt

Het leven van Arie Huiberts speelt zich al 76 jaar af in de driehoek Heerhugowaard-Schermer-Ursem.

Door Rob Bakker - 19-1-2017, 17:27 (Update 19-1-2017, 17:27)

Op de Gerard Veldmanbrug, vlakbij zijn huis in buurtschap Rustenburg, maakt Arie een gebaar in de richting van Heerhugowaard. Daar, in buurtschap ’t Kruis, stond het huis van zijn jeugd. Een katholiek arbeidersgezin was het. Twaalf kinderen. Vader werkte in de haven in Amsterdam. Elke dag werd hij met een busje door de werkgever opgehaald.

„Een vetpot zal het niet geweest zijn, maar we kwamen niets tekort. We...