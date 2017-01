Sophia M.: de knokkende straatkat heeft zichzelf getemd

ALKMAAR - Als je er genoeg alcohol ingooit wordt de 22-jarige Sophia M. uit Egmond een wilde straatkat vol agressie. Dat hebben acht mensen de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden. Donderdag moest M. voor de rechter verschijnen. Om daar te horen dat ze ’het gedrag van een beest’ heeft vertoond. Daar kon ze tegenover zetten dat ze haar leven aan het beteren is.

Door Gerard van Engelen - 19-1-2017, 16:46 (Update 19-1-2017, 16:46)

De zaken waar ze zich voor moest verantwoorden zijn lang op de plank blijven liggen bij het openbaar ministerie. De oudste dateert van 2013, de jongste van 2015. In twee van de gevallen ging het om knokpartijen tussen vriendengroepjes waarbij zij de rol van katalysator gepleegd zou hebben: als dronken Sophia M. gaat knokken, knokt de rest van de groep solidair mee.

Dat gebeurde dus op 8 november 2015 in (en later buiten) de nachtbus van Alkmaar naar Heerhugowaard. M., die naar eigen zeggen weer flink had gedronken, dacht dat een groepje van vier meiden haar zat uit te lachen en stapte er gelijk op af. Na een welgemeend ’hou je bek’ deelde ze een klap uit. Een van haar vriendinnen kopieerde die actie. Een beveiliger die meereisde op de nachtbus, ging vervolgens tussen beide groepjes instaan tot het moment dat het bedreigde groepje uitstapte bij de Amstel in Heerhugowaard. Hij kon niet voorkomen dat het groepje van M. de achtervolging inzette en een matpartij begon, waarbij waarbij aan haren werd getrokken, en woest werd geschopt tegen lichaam en hoofd, zo werd gerapporteerd door getuigen. De meisjes vluchtten bont en blauw terug de bus in.

M. kon zich er gisteren weinig van herinneren, maar ze vond het een gek verhaal.

Een jaar eerder, op 3 december 2014 gebeurde iets soortgelijks voor de bioscoop in Heerhugowaard. Ook daar was een stevig aangeschoten M. naar eigen zeggen beledigd toen ze een bierglas op straat liet vallen. Er werd wat van gezegd door een vrouw en dat ontaardde weer in een scheld- en knokpartij, inclusief kopschoppen en haren uittrekken. Slachtoffers waren dit keer drie vrouwen, van wie er een net bevallen was van een tweeling.

Getuigen zagen het vriendenclubje van M. om de vrouwen heen staan, die al op de grond lagen. De plukken uitgetrokken haar vlogen door de lucht. ,,Ik ben niet begonnen met vechten’’, zei M. ,,Maar ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen.’’

Schadeclaims

En dan was er nog een incident van 28 december 2013, waarbij M. en haar toenmalige vriend naast elkaar fietsten en werden aangetikt door een inhalende auto. Ze kwamen beiden ten val. Toen de auto stopte, kwam het monster in Sophia M. weer naar boven: getuigen zagen hoe zij hysterisch tegen de deuren van de auto schopte en de automobilist, een hartpatiënt, sloeg. Ook dat kon de verdachte zich maar deels herinneren. Alle slachtoffers hadden schadeclaims ingediend, bij elkaar opgeteld ruim vijf mille. Wat officier van justitie Frances Schlingemann betreft kunnen bijna alle claims worden toegewezen. Ze eiste 240 uur werkstraf en 56 dagen voorwaardelijk cel. ,,Openlijke geweldplegers vertonen het gedrag van beesten.’’

Raadsman Remco Kiewitt wees erop dat zijn cliënt hulp heeft gezocht en de alcohol heeft afgezworen om de agressie in te tomen. Uitspraak 2 februari.