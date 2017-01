Crematoriumstrijd laait op

DEN HAAG/ALKMAAR - Omwonenden hopen dat de Raad van State alsnog een stokje steekt voor de bouw van een nieuw crematorium op de plek van het tuincentrum aan de Meerweg in Alkmaar. Initiatiefnemer Vrieshorst Project staat te popelen om te bouwen. ,,We hebben lang genoeg gewacht,” zei een woordvoerder donderdag in Den Haag.

Door Persbureau Cerberus - 19-1-2017, 16:44 (Update 19-1-2017, 16:44)

De Raad van State behandelde daar voor de tweede keer de bezwaren en beroepen tegen de aan Vrieshorst verleende bouwvergunning voor het crematorium. De tweede zitting was nodig omdat...