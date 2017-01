Bakkie doen en ideeën spuien

Foto Holland Media Combinatie Ambtenaren Martien Ippel (l) en Katinka Hutten (r) luisteren naar bewoners. Even later moesten er stoelen bij.

HEERHUGOWAARD - Naar het voorbeeld van deze krant houdt de gemeente Heerhugwoaard voorlopig elke week spreekuur in lunchrooms. Inwoners en ondernemers kunnen er met vragen en suggesties terecht.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 22:00 (Update 19-1-2017, 22:41)

Op woensdagen zitten ambtenaren in lunchroom ’Plein 8’ op het Stationsplein. De bedoeling is dat burgers daar op de koffie komen met hun beste ideeën voor het Stationsgebied en met name voor de spooronderdoorgang in de Zuidtangent en de verkeersafwikkeling daar.

Op donderdag (deze week was de eerste keer) zitten ambtenaren op het Raadhuisplein in...