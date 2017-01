Centrum Alkmaar moet historische entree terugkrijgen [video]

ALKMAAR - Na de actie die twee jaar geleden leidde tot terugkeer van de Boompoort - de poort bij de brug tussen Zeglis en Voormeer - lanceert de fractie van BAS een nieuw reconstructieplan: het Nieuwlanderhek, bij de Popelmansbrug, tussen Nieuwlandersingel en Klein-Nieuwland.

Door Rob Bakker - 19-1-2017, 15:14 (Update 19-1-2017, 16:30)

Zo kan de aloude zuidoostelijke entree van de Alkmaarse binnenstad in ere hersteld worden, zegt Remco Cevat, steunfractielid van BAS en initiatiefnemer van het plan. Op 2 februari wordt er in commissieverband opiniërend over het plan van BAS gesproken.

De...