Langedijk weer in de benen

Archieffoto JJFoto.nl/Jan Jong Lopers zoeken hun weg tijdens de Langedijker Run van vorig jaar.

LANGEDIJK - Het jaar is nog geen maand oud maar Team Langedijk loopt zich al weer warm voor de nieuwe editie van de Roparun. Om geld in het laatje te krijgen heeft het team gekozen voor twee speerpunten: een evenement in De Roode Leeuw op 11 februari en de Langedijker Run op 21 mei.

Door Arie Bergwerff - 19-1-2017, 20:17 (Update 19-1-2017, 21:07)

De Roparun is een estafetteloop van ruim 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. De teams leveren een sportieve prestatie maar halen ook geld op voor mensen...