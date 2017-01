’Niet meer regels voor kust’

BERGEN -

19-1-2017

Er komen geen extra regels voor de Noord-Hollandse kust via een ’Noord-Hollandse Kustpact’. Dit zegt een woordvoerster van de provincie Noord-Holland in een toelichting op het bericht dat de provincie het Nationale Kustpact heeft getekend.

De nationale intentieovereenkomst, waarover Rijk, provincies, gemeenten en natuurorganisatie een principe-overeenstemming hebben bereikt, regelt dat er geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komt, met uitzondering van al bebouwd gebied.

Het nationale pact moet op die manier een goede balans tussen ’rust en reuring’ brengen.

De gemeente Bergen kondigde eind vorig jaar aan dit niet te zullen tekenen, omdat de beperkingen in dit nationale pact te ver zouden gaan. ,,Het strand gaat op slot. Daar ben ik niet vóór", zei wethouder Odile Rasch toen.

De provincie wil het nationale pact wel tekenen, maar ziet het vooral als proces-afspraken; over hoe de afspraken worden gemaakt.

Uitwerking

Daarnaast is de provincie met Noord-Hollandse gemeenten en instellingen bezig met een eigen, verdere uitwerking van het pact en daaraan neemt de gemeente Bergen wel deel.

De provinciale woordvoerster: ,,We hebben al beleid voor de kust en het strand. Er kan eigenlijk al vrij weinig. In ons eigen pact willen we nog duidelijker omschrijven waar wel wat kan en waar niet. De zogenoemde zonering willen we nog scherper stellen.’’

De woordvoerster stelt dat er niet al te veel zal veranderen: ,,In Noord-Holland hebben we onze zaken voor de kust en het strand al goed op orde. Voor het Noord-Hollandse pact gaan we de regels nog eens doorlichten en actualiseren of aanscherpen daar waar het moet. Het is dus niet zo dat er meer regels bij komen.’’

Overleg over het kustpact in Noord-Holland is inmiddels enige tijd gaande. Ook de gemeente Bergen zit daarbij.

Onder meer wordt besproken waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden. Dit geldt zowel voor het strand, als voor de kustdorpen.

Het Noord-Hollandse pact is naar verwachting voor de zomer klaar.