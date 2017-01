Openbare raadsavond over toekomst Langedijk

LANGEDIJK - De avonden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk krijgen een openbaar karakter. Het college hakte gistermorgen de knoop door: bij de eerste bijeenkomst op dinsdag 24 januari is iedereen welkom. De bijeenkomst in de raadzaal, van 20 tot 22 uur, heeft de vorm van een raadsconferentie.

Door Arie Bergwerff - 18-1-2017, 18:18 (Update 18-1-2017, 18:18)

Langedijk denkt - wederom - na over de toekomst van de gemeente. Het college heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de diverse beleidsterreinen om voor- en nadelen...