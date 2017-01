Onderweg: Bergopwaarts

’s Morgens vroeg is Anneke Lassche op haar best. Om vijf uur gaat de wekker. Het is nog donker als ze rond half acht in Egmond aan Zee uit de bus stapt. En stipt om tien over negen kan Henk Kraakman van The Beach Bazar in Bergen aan Zee haar over het strand aan zien komen wandelen.

Door Rob Bakker - 18-1-2017, 16:19 (Update 18-1-2017, 16:19)

Henk zet dan de koffie klaar. Anneke vertelt over wat ze nu weer heeft gezien en meegemaakt. Vervolgens koopt ze een peer en gaat ze...