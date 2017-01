Oplichters verkopen waardeloze jassen in Heiloo en Haarlem

Foto: ANP

HEILOO - De politie waarschuwt dat er oplichters actief zijn in onder meer Heiloo en Haarlem. Bij deze truc worden jassen te koop aangeboden of ‘gratis’ weggegeven; waarvoor slechts 'alleen de btw betaald' moet worden. De jassen zijn in werkelijkheid oud en niets waard.

De politie waarschuwt voor dit soort babbeltrucs. Veelal ouderen worden slachtoffer van de oplichter(s). Het is dan ook belangrijk dat ouderen op de hoogte worden gebracht van deze vorm van oplichting. De tip van de politie is dan ook; praat hier over met je ouders.

Voor de potentiële slachtoffers is het advies: koop niets aan de deur. Vraag personen aan de deur later terug te komen als er iemand op visite is of doe de deur niet open als je het niet vertrouwd. Geef nooit geld; en zeker geen pinpas of pincode.