Alkmaars eigenste bandjes in Koel310

Fotograaf Neurenberg Beeld van de editie van vorig jaar.

Alkmaars Eigenste beleeft zaterdag zijn zesde editie: een compleet indoorfestival in Koel310 met 29 bands en singer-songwriters die verspreid over vijf podia optreden. Verder kun je er theatergroepen tegen het lijf lopen, eten in het ’pop-up-restaurant’ en worden de kinderen vermaakt in de ’Kidsground’.

In de grote zaal is non-stop live muziek, afwisselend op het hoofdpodium en het kleine podium. Hier spelen onder meer Dress Up Dolls, Moon Unit, Semistereo, Babooshka, Phoam, Reino en afsluiter Collectief Explosief.

Nieuw dit jaar is het ’Akoestisch...