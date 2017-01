Schaatsen in Alkmaar en omgeving?

ALKMAAR - De redactie van de Alkmaarsche Courant is op zoek naar plaatsen waar vandaag (woensdag) al wordt geschaatst.

Is het ijs in Alkmaar, Schermer, De Rijp, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, Egmond, Schoorl, Limmen of Akersloot al zo dik dat de eerste rondje geschaatst kunnen worden? Laat het ons weten. Dat kan per e-mail: redactie.ac@nhd.nl