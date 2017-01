Afscheid raad: ’Nou Han, dat was het dan’

Foto Holland Media Combinatie Met een paar daverende klappen sloopte Ter Heegde een muurtje als symbolische start van de verbouwing van de raadszaal.

HEERHUGOWAARD - ,,Nou Han, dat was het dan”, zo hechtte raadslid René Schoemaker dinsdagavond kort en bondig de twaalf jaar burgemeesterschap af van Han ter Heegde.

Door Gert van der Maten - 17-1-2017, 22:43 (Update 17-1-2017, 22:43)

In een korte vergadering nam de gemeenteraad afscheid van Ter Heegde. Die droeg plechtig de ambtsketen over aan wethouder Gido Oude Kotte, die als eerste loco het burgemeesterschap waarneemt tot er een tijdelijke opvolger aantreedt. De verwachting in de wandelgangen is dat er eind deze maand of begin februari een naam bekend wordt.

Middernacht

Om twaalf uur dinsdagnacht...