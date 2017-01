College Langedijk beslist over openbaarheid

LANGEDIJK - Het college van Langedijk neemt woensdagmorgen een besluit over het al dan niet openbaar stellen van de drie avonden met bureau Berenschot. Burgemeester Hans Cornelisse kreeg dinsdag van vrijwel alle fractievoorzitters mee dat ze hechten aan openbaarheid bij deze avonden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Door Arie Bergwerff - 17-1-2017, 21:36 (Update 17-1-2017, 21:36)

Cornelisse constateerde aan het begin van de vergadering van het presidium dat de partijen hun stellingen al ingenomen hadden. Een rondje van deze krant langs vrijwel alle fracties had eerder duidelijk gemaakt dat ze de drie avonden het liefste een openbaar karakter willen geven. De burgemeester wilde, in gezelschap van Philip van Veller (Berenschot), daarover dinsdag in overleg met de raad.

Hij gaf aan dat het college de meningsvorming van de fractievoorzitters als basis voor een besluit zal nemen. Er moet doorgepakt worden, want de eerste Berenschot-avond staat op de agenda voor 24 januari.

Van Veller legde uit dat de gemeente inmiddels in fase 2 van het proces zit: gekeken wordt nu naar de ambities van de gemeente maar ook naar de opgaven en de uitdagingen. Gekeken wordt ook naar de bestuurskracht: het motorblok van de gemeente, zoals hij het noemde. Van Veller zag het liefst een besloten eerste bijeenkomst, waarop de partijen met de benen op tafel een open en eerlijk gesprek zouden kunnen voeren. Hij zei een politiek debat zo lang mogelijk te willen vermijden. Dat kan wat hem betreft als het eindrapport eind maart op tafel ligt.

De ene na de andere partij gaf echter aan het proces openbaar en transparant te willen houden. Ook werd Van Veller erop gewezen dat zijn bureau niet helemaal opnieuw moest gaan beginnen omdat er al heel veel materiaal over dit proces verzameld was. Alleen Hans de Graaf van coalitiepartij VVD zei vast te willen houden aan drie besloten politiek bestuurlijke avonden. Omdat de coalitiepartijen Dorpsbelang Langedijk en CDA bij monde van Ger Nijman en Marian Schuijt aangaven voor openbaarheid te kiezen ontstond daar een ruime meerderheid voor.

Leon Schuijt (Kleurrijk Langedijk) wilde nog een gesprek over de manier waarop binnen de raad het gesprek rond dit onderwerp tot stand was gekomen. Dat verdiende niet de schoonheidsprijs, stelde hij. Ook De Graaf wilde zo’n gesprek. Hij vond dat er naar de griffier toe niet correct gehandeld was. Voor dat gesprek ontbrak dinsdag de tijd.