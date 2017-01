Grote brand woning Bergen

BERGEN - In een vrijstaande woning met rieten kap aan de Eikenlaan in Bergen is dinsdagavond een grote brand uitgebroken.

Door internetredactie - 17-1-2017, 21:12 (Update 17-1-2017, 21:12)

Dat meldt de Veiligheidsregio op Twitter.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse.

Er zou niemand meer in de woning aanwezig zijn. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

(later meer)