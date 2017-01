Brand in woning met rieten kap in Bergen

Foto DNP.NU Bekijk Fotoserie

BERGEN - In een vrijstaande woning met rieten kap aan de Eikenlaan in Bergen heeft dinsdagavond brand gewoed.

Door internetredactie - 17-1-2017, 21:12 (Update 17-1-2017, 22:23)

De brand is inmiddels brand meester. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. Er is flinke rookontwikkeling.

Het gaat om een schoorsteenbrand. Door de rieten kap is deze echter moeilijk de bestrijden.

De brandweer krijgt hulp van rietdekkers die de de rieten laag verwijderen zodat de brandweer de brandhaard kan blussen.