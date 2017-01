Kunst, biertje en uitzicht

jjfoto.nl / Jan Jong De Stadskantine in het Ringerspand bruist , dank zij Niels Koning en Harold van Geerestein. (inzet) Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - De zakelijke rompslomp had wat voeten in de aarde, maar nu is hij dan toch open: Stadskantine Alkmaar. Een ’kantine’ op de bovenste verdieping van het leegstaande Ringersgebouw op Overstad. Je kunt er terecht voor koffie, een biertje of een ’kantinehap’. En voor exposities, muziek en een mooi uitzicht over de binnenstad.

Door Mark Minnema - 18-1-2017, 3:13 (Update 18-1-2017, 3:13)

Het initiatief is van de kunstenaars Harold van Geerestein en Niels Koning, die eerder betrokken waren bij ’072’, de voorloper van Koel310 aan de Koelmalaan. Dit zien ze...