Onderweg: Sannyasin Dirk

Dirk Lute

Het is druk in de leeszaal van de centrale openbare bibliotheek in het Alkmaar. Veel vaste bezoekers, onder wie Dirk Lute.

Door Rob Bakker - 17-1-2017, 18:20 (Update 17-1-2017, 18:36)

Twee mannen vergaderen over het wereldnieuws. Dirk zoekt iets in een tijdschrift over camera’s en fotografie. De informatie gaat hij straks thuis toepassen. Dirk is hier vaak. Thuis heeft hij nog talloze andere creatieve bezigheden waarvoor hij geregeld een beroep doet op de bijna onbegrensde informatie van de bibliotheek. Beeldhouwen, schilderen en techniek bijvoorbeeld. Omdat zijn vrouw en dochter ook diverse...