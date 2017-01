Waddenzee lijkt zich te herstellen

DEN OEVER - Gelukkig veel meer scholeksters dan in 2014, enorm veel rotganzen, overwinterende lepelaars en zelfs drie grutto’s, die blijkbaar geen zin hadden om zuidelijker te trekken. Het watervogels tellen in het waddengebied, als onderdeel van de internationale vogeltelling Flyway, zit er op. En nu is het wachten op de resultaten uit de andere gebieden langs de Oost-Atlantische trekroute, van de Waddenzee tot Zuid-Afrika.

Door Marjolein Eijkman - 17-1-2017, 17:07 (Update 17-1-2017, 17:07)

Het is een enorme operatie. Zo’n 1500 vogelliefhebbers in 30 landen tellen de komende weken vele miljoenen...