Gebiedscontract voor onderhoud

ALKMAAR - Veertien gemeenten, ruim 200 kilometer wegen, meer dan 50 verkeersinstallaties, zeven bruggen, een sluis en honderd vaste kunstwerken zoals viaducten. De bedrijven BAM Infra, ENGIE Services en Krinkels kunnen aan de bak de komende tien jaar.

De provincie Noord-Holland heeft namelijk het gebiedscontract Midden-Noord gegund aan de combinatie van deze drie bedrijven. Midden-Noord betreft de regio’s West-Friesland en Alkmaar en omstreken.

In dit gebied zijn deze drie bedrijven met ingang van 1 januari 2017 tien jaar lang verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, busbanen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Het is het tweede gebiedscontract in een serie van zes die de provincie afsluit.