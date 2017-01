D66 Noord-Holland houdt duurzaamheidscongres

WORMER - De Stoomhal in Wormer vormt zaterdag het decor van het tweede regiocongres van D66 Noord-Holland.

Omdat de partij in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer stevig inzet op duurzaamheid is dit ook het thema van het congres. Er zijn diverse sprekers en workshops.

Het duurzaamheidscongres is van 11.30 tot 16 uur en is gratis toegankelijk. Voorafgaand aan het congres is de algemene regiovergadering voor D66-leden en na afloop is de nieuwjaarsreceptie.

Voor meer informatie en aanmelding: www.noordholland.d66.nl (klik op ’duurzaamheidscongres’).