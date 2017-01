Tweerichtingsverkeer Bierkade onhaalbaar

Foto JJFoto Wageweg Alkmaar

ALKMAAR - Het college van Alkmaar heeft de plannen voor tweerichtingsverkeer op de Bierkade-Wageweg dinsdag afgeblazen. Onderzoek wees uit het beoogde aantal van slechts zesduizend voertuigen per dag onhaalbaar is.

Door Hans Brandsma - 17-1-2017, 16:59 (Update 17-1-2017, 17:23)

Vorig jaar wilde wethouder Jan Nagengast van het traject een fietsstraat maken. Daarmee zou het tweerichtingsverkeer in het oostelijk stadsdeel in ere worden hersteld.

Uit een rapportage van adviesbureau Goudappel Coffeng is gebleken dat een fietsstraat als oplossing voor het oostelijk stadsdeel onvoldoende effect heeft.

Het onderzoek rond een fietsstraat richtte zich onder meer op de verkeersintensiteit. Als op de Wageweg een snelheidslimiet van dertig kilometer per uur zou gaan gelden en het de kenmerken van een fietsstraat zou krijgen, komen er zo’n achtduizend voertuigen per dag over dat wegdeel.

Dat zijn tweeduizend voertuigen meer dan Nagengast voor ogen had. De verkeerswethouder hoopte met een ander wegprofiel en een campagne om automobilisten meer gebruik te laten maken van de Alkmaarse ringweg de verkeersstroom in te dammen.

Goudappel Coffeng concludeerde dat een ander wegprofiel voor achtduizend weggebruikers per dag grote risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt. Vooral de fietsers zouden daarbij in het gedrang komen.

Het college heeft een nieuw en breder onderzoek aangekondigd om de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel toch te verbeteren.