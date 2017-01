Thuiswerken met koffie en muziek op de achtergrond

ALKMAAR - Calvin Trieu heeft in een van de koffiekiosken zijn laptop opengeklapt en werkt aan een studieopdracht. De twintigjarige Alkmaarse scholier is een van de velen die strandden op het station van Alkmaar.

,,Ik had in Amsterdam om half twee een gesprek met een begeleider, maar die afspraak ga ik niet meer halen’’, weet Trieu, die rond het middaguur op het station van Alkmaar arriveerde. ,,Ik wist wel dat er problemen op het spoor waren, maar was er van uitgegaan dat...