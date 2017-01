Alkmaarse notaris even geschorst

ALKMAAR - De Alkmaarse notaris Robbert van der Weide is door het Amsterdamse gerechtshof twee weken geschorst.

De sanctie is bijzonder omdat het gaat om een samenwerking met het instituut ’Nationale Notaris’ waarvan de spelregels al zijn aangepast na een eerdere procedure. De rechters vinden echter dat Van der Weide tijdens de samenwerking (waarbij de commercieel georiënteerde Nationale Notaris participeerde in de bedrijfsvoering) zijn ’onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhoudingsplicht’ op het spel heeft gezet. Collega’s in het land hebben hun beleid al aangepast. Zij worden niet gestraft. De volledige uitspraak staat hier:

Klik hier voor het vonnis