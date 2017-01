Auto belandt in sloot na slippartij in Egmondermeer

Foto: DNP.NU/Fer Korver

EGMONDERMEER - Een auto is maandagavond in een sloot beland na een slippartij op de weg in Egmondermeer. De auto kwam op haar zijkant terecht.

Door Internetredactie - 16-1-2017, 22:52 (Update 16-1-2017, 23:05)

De bestuurder kon zelf uit de auto komen en mankeerde niks. Een takelwagen gaat het voertuig uit het water halen.