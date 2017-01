Onderscheiding Alkmaar voor HVC-directeur

ALKMAAR - Wim van Lieshout, de teruggetreden directeur van de HVC, heeft een ere-insigne in goud van de stad Alkmaar gekregen. Wethouder Jan Nagengast reikte de onderscheiding maandag uit.

Door onze verslaggever - 16-1-2017, 17:32 (Update 16-1-2017, 17:32)

Van Lieshout krijgt de onderscheiding, aldus de verklaring, als blijk van waardering voor zijn inzet als algemeen directeur van de N.V. HVC voor de gemeente Alkmaar.

Van Lieshout werkte 15 jaar bij het in Alkmaar gevestigde afval- en energiebedrijf; eerst als projectleider en sinds 2005 als algemeen directeur.

De topman kwam ook in het nieuws door zijn jaarsalaris, dat boven de ’Balkenende-norm’ lag. Veel aandeelhouders, gemeenten en waterschappen, waren daar verontwaardigd over. Van Lieshout is opgevolgd door Dion van Steensel.