Onderweg: Blinkende bolide

Rauwe rap klinkt uit een garagebox in Zuid. Voor de geopende deur staan een helblauwe Audi GT en een quad te blinken in de zon. Binnen zijn wat mannen aan het praten en het lachen. De oudste van het groepje is Sherman Alberto, eigenaar van de garagebox, de blinkende bolide en de quad.

Door Rob Bakker - 16-1-2017, 17:07 (Update 16-1-2017, 17:07)

Je zou het niet zeggen maar de Audi is meer dan tien jaar oud. Piekfijn onderhouden. Oogt strak en snel. Hoe snel? Sherman lacht. ,,Een keertje 220 gereden. Op...