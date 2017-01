Oud-directeur De Boer Tenten overleden

ALKMAAR - Jan de Boer, de oud-directeur van De Boer Tenten, is afgelopen vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. De Boer was de drijvende kracht achter het tentenverhuurbedrijf dat in de tweede helft van de vorige eeuw uitgroeide tot de onbetwiste mondiale marktleider in deze branche en die het bedrijf veel internationale allure gaf.

17-1-2017

Nadat het bedrijf in 1924 een voorzichtige start had gemaakt als tentenbedrijf, kwam Jan de Boer als vertegenwoordiger van de tweede generatie in het bedrijf. Hij werkte zich op tot directeur en onder zijn leiding werd het een van de meest florerende familiebedrijven in deze regio. De Boer verhuurde tenten voor feesten, evenementen en congressen en daar bleek een wereldwijde markt voor. Vanaf de jaren zestig kwamen ook de kinderen van De Boer in het bedrijf werken en begon het aan het enorme groeispurt. De Alkmaarse onderneming was onder meer verantwoordelijk voor de tenten tijdens meerdere Olympische Spelen. Sinds 2005 is De Boer geen familiebedrijf meer en wordt het geleid door buitenstaanders.

Jan de Boer wordt donderdag vanaf 14 uur herdacht in het automuseum aan de Laandenderweg in Alkmaar. Daarna zal De Boer op de Algemene Begraafplaats in kleine kring worden begraven.