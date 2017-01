Naam van de laatkomer staat op het schandbord

ALKMAAR - Alkmaar heeft een lange geschiedenis op het gebied van kaas en daarin wordt zelden getornd aan oude gebruiken.

Door Van onze verslaggever - 17-1-2017, 9:00 (Update 17-1-2017, 9:00)

Al in 1365 had de stad Alkmaar de beschikking over een kaasweegschaal en ruim tweehonderd later - op 17 juni 1593 - werd het kaasdragersgilde opgericht. Een gilde zonder patroonheilige of eigen altaar in de kerk, zoals dat bij andere gildes wel gebruikelijk was. In de zeventiende werd de kaas vanaf mei tot 1 november op vrijdagen en zaterdagen verhandeld. In die...