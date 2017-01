Acht kaasmarkten in de avonduren

ALKMAAR - Naast de reguliere uitbreiding van het kaasmarktseizoen lanceert de gemeente Alkmaar een nieuw plan. Tussen mei en augustus komen er op het Waagplein acht markten in de avonduren.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 9:00 (Update 17-1-2017, 9:00)

Voorlopig staan nog dit jaar ’s avonds twee extra kaasmarkten in mei gepland, eentje in juni, twee in juli en drie in augustus. De markten zijn kleiner dan de reguliere markten op vrijdagochtend en duren van 19 tot 21 uur. De gemeente sprak in eerste instantie een voorkeur uit voor dinsdagavond, maar...