’Spoorplan nu echt gaan doorrekenen’

HEERHUGOWAARD - De bedenker maakt even pas op de plaats, de oppositiepartijen in de gemeenteraad eisen dat er nu eens goed wordt gerekend aan het alternatief voor de spooronderdoorgang in de Zuidtangent.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 22:00 (Update 16-1-2017, 22:00)

De bedenker van dat alternatief, oud-wethouder Rob Mark, stopt even met discussieren over zijn idee. ,,De discussie verzandt in herhalingen en dan moet ik stoppen, vind ik.”

Het plan van Mark behelst onder meer de ombouw van de kruisingen met het Stationsplein en de Industriestraat tot rotondes waar het doorgaande verkeer...