Hofleverancierschap kroon op werk Warmenhuizer groentehandelaar

Foto Marc Moussault De drie directeuren Jan van der Ben, Teun Paarlberg en Niels van der Ben onthullen het gevelbord dat hoort bij het hofleverancierschap.

WARMENHUIZEN - Bewust niet te groot groeien en ouderwets degelijk te werk gaan. Dat was en is de werkwijze van internationaal groentehandelaar G. Sevenhuysen VOF uit Warmenhuizen. Het bedrijf is er een eeuw oud mee geworden. In 2016 al, maar de verjaardag werd afgelopen zaterdag gevierd. Als kersvers hofleverancier.

Door Harry de Jong - 15-1-2017, 17:57 (Update 15-1-2017, 17:58)

De aanvraag om als eeuweling hofleverancier te mogen worden had nogal wat voeten in aarde. Pas toen de toekenning binnen was, kon feest worden gevierd.

De titel Hofleverancier doet de directeuren Teun Paarlberg, Jan...