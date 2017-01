Man veroorzaakt overlast door iedereen drank aan te bieden en wordt vervolgens beroofd

NOORD-SCHARWOUDE - Een man heeft zaterdagavond voor overlast gezorgd door iedereen drank en sigaretten aan te bieden bij een supermarkt. Niet veel later werd dezelfde man het slachtoffer van een straatroof op de Dorpsstraat.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 13:52 (Update 15-1-2017, 13:53)

Omstreeks 20.00 uur hoorde een gast van restaurant De Burg buiten geschreeuw. Toen hij naar buiten keek zag hij dat een man met een witte helm op bij het pinautomaat werd beroofd door een groepje jongens. Na de beroving gingen de straatrovers er snel vandoor. Toen de melder het slachtoffer aansprak bleek deze nogal dronken te zijn en had hij helemaal geen trek in politiebemoeienis.

De gewaarschuwde politie was korte tijd later aanwezig. Niet alleen was er geen spoor meer van de verdachten, maar ook het slachtoffer was verdwenen. Hij was er op zijn bromfiets vandoor gegaan.

De identiteit van het slachtoffer van de roof is nog steeds niet bekend. Daarom vraagt de politie getuigen zich te melden.