Politie Alkmaar vindt gestolen auto terug

Foto: ANP

ALKMAAR - De politie heeft zaterdagavond een 26-jarige man aangehouden wegens de diefstal van een bestelauto. De auto werd tussen dinsdag- en donderdagmiddag gestolen vanaf de Anna Paulownastraat.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 13:42 (Update 15-1-2017, 13:45)

Hiervan werd afgelopen vrijdag aangifte gedaan.

Op zaterdagmiddag zagen surveillerende agenten de auto staan. Toen deze even later ging rijden, zette de politie de achtervolging in. De auto stopte even later op het Zeglishof, waarna de twee inzittenden uit de auto stapten en wegrenden. Een van de verdachten kon worden aangehouden op de Uitenboschstraat.

De man werd voor verhoor overgebracht naar het bureau. De politie nam de auto in beslag. De politie zal nog een onderzoek instellen naar de tweede verdachte.